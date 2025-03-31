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15:09, 31 марта 2025Россия

Роспотребнадзор объяснил природу вызывающего кашель с кровью неизвестного вируса

Роспотребнадзор: Вызывающий кашель с кровью вирус может быть инфекцией
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: freepik / Freepik

Вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, может быть микоплазменной инфекцией. Природу заболевания объяснил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

«На момент получения нашей редакцией информации речь шла минимум о двух случаях заболевания в Москве и Московской области, после публикации в адрес редакции написали еще минимум три человека с подобными симптомами», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что в России отсутствуют эпидемиологические риски распространения вируса из-за выявленных пяти случаев заболевания. Роспотребнадзор взял ситуацию под свой контроль.

Ранее биолог развеяла миф о новой инфекции, которая вызывает кашель с кровью. Она назвала эти данные фантазией и заявила, что никаких фактов о появлении новой инфекции нет.

Первые сообщения о появлении в России неизвестного вируса, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру, стали появляться 29 марта. Сообщалось, что одной из пациенток в течение недели не помогали антибиотики, на пятый день при отхаркивании у нее начали появляться следы крови. Роспотребнадзор опроверг появление новых инфекций в России. Между тем вирусолог Виктор Зуев призвал россиян снова надеть маски.

ЖЗЛ
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