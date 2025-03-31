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16:52, 31 марта 2025Силовые структуры

Защита обжаловала арест основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Адвокаты основателя «Русагро» Вадима Мошковича обжаловали его арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Защита основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича обжаловала решение о его аресте в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, дата рассмотрения жалобы адвокатом обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями будет известна позже.

26 марта основателя «Русагро» задержали.

Сообщалось, что его проверяют на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области. Позднее появилась информация, что предприниматель вместе с сообщником хотел захватить активы холдинга «Солнечные продукты» более чем на миллиард рублей.

На следующий день после задержания Мещанский суд принял решение об аресте Мошковича и заключении его в СИЗО на время расследования уголовного дела.

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