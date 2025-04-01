Бербок призвала США не поддаваться «тактике Путина»

Бербок призвала США не поддаваться тактике России по переговорам

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала США не поддаваться «тактике затягивания времени», которую якобы президент России Владимир Путин применяет в переговорах по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует действовать в соответствии с "тактикой затягивания времени"», — сказала уходящая глава немецкого внешнеполитического ведомства в ходе визита в Киев.

Бербок также добавила, что Россия придерживается своих переговорных позиций и не отступает от них.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его американский коллега Дональд Трамп захотел выяснить, можно ли доверять Путину. При этом сам лидер США опроверг заявления, что его отношения с президентом России якобы «находятся в нижней точке», и указал, что они хорошо знают друг друга.