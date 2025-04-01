МИД Китая прокомментировал переговоры России и США

Глава МИД КНР Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений

Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений между двумя странами, это вселяет оптимизм в международную обстановку. Так переговоры между Москвой и Вашингтоном прокомментировал глава МИД Китая Ван И в интервью РИА Новости.

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», — сказал Ван И.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта.