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03:39, 1 апреля 2025Мир

МИД Китая прокомментировал переговоры России и США

Глава МИД КНР Ван И: Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений между двумя странами, это вселяет оптимизм в международную обстановку. Так переговоры между Москвой и Вашингтоном прокомментировал глава МИД Китая Ван И в интервью РИА Новости.

«Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», — сказал Ван И.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта.

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