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07:01, 1 апреля 2025Мир

На Западе обвинили Европу в попытках разжечь конфликт

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Страны Европы разжигают конфликт с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Страны Европы не готовы к войне, однако все равно разжигают конфликт с Россией. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале.

«У них нет ни ресурсов, ни промышленной базы, ни военной мощи, но они все равно стремятся развязать конфликт с Россией. История их явно ничему не учит», — подчеркнул он.

В качестве главных причин агрессивной политики аналитик называет займы, которые Франция, Великобритания и Германия выдавали Киеву. В случае поражения украинской стороны, эти деньги пропадут, добавил Джонсон.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о маниакальной русофобии у политиков в Европе. По мнению политика, от недуга страдают французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб.

До этого СМИ писали, что высокопоставленные военные в европейских странах готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямого боевого столкновения.

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