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10:05, 1 апреля 2025Россия

Российский десантник нашел в снаряжении погибшего бойца ВСУ записку от матери. Он решил исполнить последнюю просьбу женщины

Десантник РФ нашел у погибшего бойца ВСУ записку от матери и исполнил ее просьбу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российский десантник рассказал, что нашел в снаряжении погибшего под Курском бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) письмо от матери. Солдат Вооруженных сил (ВС) России выполнил просьбу женщины, ответив на него.

Пожилая мать украинского военного попросила того, кто обнаружит письмо, связаться с ней и рассказать о судьбе ее сына Сергея Будко. Женщина оставила в письме свои контакты, рассчитывая, что его найдут сослуживцы мужчины.

Российский боец предположил, что военное руководство Украины оформит погибшего солдата как без вести пропавшего, чтобы не выплачивать семье денежную компенсацию. Он позвонил по указанному номеру и опубликовал видео звонка в соцсетях. К телефону подошла односельчанка матери Будко. Десантник ВС России честно рассказал о том, что произошло с украинским военным. Выяснилось, что Будко приехал в зону боевых действий из Полтавской области, ему было около 40 лет. Поднявшая трубку женщина пообещала передать информацию матери мужчины и поблагодарила российского бойца за звонок.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Пленный боец ВСУ назвал спасение российскими военными «чудом»

Российские военные рисковали собственными жизнями, чтобы вывести в тыл пленных украинских бойцов. О своем спасении в Курской области рассказал пленный боец 80-й бригады ВСУ Евгений Орловский.

Орловский рассказал, что попал в плен ВС России 10 марта. До этого позицию его отряда разрушила артиллерия — в результате три дня украинские бойцы находились под толстым слоем грунта, не имея возможности выбраться из-под него. В этот момент к ним подошли российские военные и предложили сдаться.

А потом мы услышали голос: «Хочешь жить — выходи!». Жить, поверьте, хотелось очень сильно… Мы ответили, что не можем выйти — нас просто закопало. Тогда ваши солдаты начали нас откапывать. И, как по мне, это было настоящее чудо. Такое словами не передать

Евгений Орловскийпленный боец ВСУ

Орловский заметил, что российские солдаты дважды спасли ему жизнь — в первый раз, когда вытащили из-под земли, во второй — когда, рискуя своими жизнями, вывели пленных украинцев в тыл. Он добавил, что от него и сослуживцев могли просто избавиться или бросить под перекрестным огнем, но бойцы ВС России проявили милосердие.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На Украине признались, что российский плен безопаснее, чем нахождение в ВСУ

Бойцы 153-й бригады ВСУ признались, что оказаться в российском плену намного безопаснее, чем продолжать сражаться в рядах Вооруженных сил страны.

Плененные ВС России военные заметили, что изначально всех мобилизовали насильственно. При этом медкомиссия для зачисления в ВСУ была формальной. «Наша задача была сидеть и наблюдать. [В плену в России]нравится больше», — заявили украинские солдаты.

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Один из украинских бойцов также рассказал, что только что мобилизованных военных теперь заранее учат, как правильно сдаваться в плен. Он объяснил, что во время занятий украинским солдатам объясняли, какими способами можно сдаться и как следует себя вести в плену. «Что можно делать, что нельзя, что нужно, что не нужно», — уточнил пленный.

Он добавил, что главной рекомендацией для всех было спокойное, неагрессивное поведение.

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