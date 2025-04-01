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05:34, 1 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Пленный боец ВСУ описал свое спасение в Курской области словами «просто чудо»

Боец ВСУ Орловский: настоящее чудо, что ВС России спасают нам жизнь под Курском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Когда российские военные, рискуя собственной жизнью, выводят пленных украинских солдат в тыл, это нельзя назвать иначе как чудом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил боец 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Орловский.

По его словам, он попал в российский плен 10 марта на территории Курской области после того, как несколькими днями ранее его позицию разрушило артиллерийским снарядом. Почти три дня выжившие украинские солдаты пытались выбраться наружу, но в итоге сумели проделать лишь небольшое отверстие для воздуха — над ними нависало несколько тонн грунта.

«А потом мы услышали голос: "Хочешь жить — выходи!". Жить, поверьте, хотелось очень сильно... Мы ответили, что не можем выйти — нас просто закопало. Тогда ваши солдаты начали нас откапывать. И, как по мне, это было настоящее чудо. Такое словами не передать», — сказал Орловский.

Он добавил, что в итоге российские бойцы спасли ему жизнь дважды. Сначала, когда «вытащили из этой могилы», а потом — когда вывели в тыл, несмотря на удары артиллерии и дронов.

«Они могли просто оставить нас там, могли расстрелять. Или даже просто не заметить в пылу боя — ведь пуля дура», — заключил военопленный.

Ранее один из бойцов ВСУ рассказал, что в украинском учебном центре мобилизованных готовили «правильно» сдаваться в плен. Он пояснил, что на занятиях им объясняли, как вести себя в случае такого исхода, и почему не стоит быть «чрезмерно агрессивным».

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