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15:00, 1 апреля 2025Мир

Словакия раскритиковала саммиты ЕС по Украине

Президент Словакии Пеллегрини заявил, что саммиты ЕС по Украине бесполезны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Саммиты Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине бесполезны и не приносят никаких результатов, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Его цитирует РИА Новости.

«Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов и конкретный план», — констатировал политик, добавив, что никаких конкретных решений не было предложено и на неформальных встречах.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что на данный момент преждевременно обсуждать отправку европейского военного контингента на Украину.

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