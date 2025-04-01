Словакия раскритиковала саммиты ЕС по Украине

Президент Словакии Пеллегрини заявил, что саммиты ЕС по Украине бесполезны

Саммиты Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине бесполезны и не приносят никаких результатов, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. Его цитирует РИА Новости.

«Разные инициативы, которые проходят на полях Европейского союза, разные саммиты и встречи не приносят конкретных результатов и конкретный план», — констатировал политик, добавив, что никаких конкретных решений не было предложено и на неформальных встречах.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что на данный момент преждевременно обсуждать отправку европейского военного контингента на Украину.