Теннисистка Касаткина рассказала о реакции общественности на решение сменить гражданство

Касаткина о реакции общественности на смену гражданства: Была тронута позитивом

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина в аккаунте в соцсети X рассказала о реакции общественности на ее решение сменить спортивное гражданство на австралийское.

«Я была невероятно тронута всем позитивом и поддержкой, которые получила с момента принятия этого решения», — рассказала спортсменка. Она добавила, что ее команда сама вышла на австралийцев с предложением представлять их страну.

Ранее о смене гражданства Касаткиной высказалась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она предложила отстать от Касаткиной, потому что ее воспитывала другая страна, не Россия.

29 марта стало известно, что Касаткина будет представлять Австралию. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 12-е место.