Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
1:0
2-й период
live
Металлург Мг
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Бостон Брюинз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:19, 1 апреля 2025Спорт

В Госдуме высказались о сменившей гражданство теннисистке Касаткиной

Журова о смене гражданства теннисисткой Касаткиной: Надо ругать не ее, а Европу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова предложила отстать от Касаткиной, потому что ее воспитывала другая страна, не Россия. Она отметила, что спортсменка практически с детства живет в другой стране и росла в других реалиях.

«Просто тогда надо ругать не ее, а Европу, которая ее такой сделала. Она уже давно не россиянка, но чем дальше распространяются подобные комментарии, угрозы, тем больше мы убеждаем ее в том, что она сделала правильный выбор, потому что люди, которые не имеют к ней отношения, хотят решать ее судьбу», — заявила Журова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на смену гражданства Касаткиной пословицей «баба с возу — кобыле легче». До этого журналиста Дмитрия Губерниева захотели признать иноагентом, так как он отказался считать действия теннисистки предательством.

29 марта стало известно, что Касаткина будет представлять Австралию. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 12-е место.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке офиса Зеленского к президентским выборам

    Стали известны причины захвата Киево-Печерской лавры

    Врачи спасли россиянку с 30-сантиметровой опухолью яичника

    Две страны нарастили поставки российского газа в обход Украины

    Раскрыты возможные мотивы напавшего с ножом украинца в Амстердаме

    В США заявили о неготовности к конфликту с Китаем

    Ведущий Первого канала раскрыл правду о пророчествах Жириновского

    Мальчика госпитализировали с леденцом в мозге

    В Петербурге оценили пользу соли

    Сергей Лазарев поднял цены на корпоративы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше