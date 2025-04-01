В Госдуме высказались о сменившей гражданство теннисистке Касаткиной

Журова о смене гражданства теннисисткой Касаткиной: Надо ругать не ее, а Европу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова предложила отстать от Касаткиной, потому что ее воспитывала другая страна, не Россия. Она отметила, что спортсменка практически с детства живет в другой стране и росла в других реалиях.

«Просто тогда надо ругать не ее, а Европу, которая ее такой сделала. Она уже давно не россиянка, но чем дальше распространяются подобные комментарии, угрозы, тем больше мы убеждаем ее в том, что она сделала правильный выбор, потому что люди, которые не имеют к ней отношения, хотят решать ее судьбу», — заявила Журова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на смену гражданства Касаткиной пословицей «баба с возу — кобыле легче». До этого журналиста Дмитрия Губерниева захотели признать иноагентом, так как он отказался считать действия теннисистки предательством.

29 марта стало известно, что Касаткина будет представлять Австралию. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 12-е место.