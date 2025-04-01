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09:20, 1 апреля 2025Экономика

В России назвали условие создания Единой карты для пенсионеров

Котяков: Для создания Единой соцкарты для пенсионеров нужны изменения в законах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Создание в России Единой социальной карты для пенсионеров потребует изменений в законодательстве. Об этом заявил глава Министерства труда и соцзащиты (Минтруда) РФ Антон Котяков, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что вы настоящее время в каждом российском регионе есть свой стандарт предоставления льгот пенсионерам. Для создания Единой соцкарты потребуется унифицировать этот механизм на федеральном уровне, пояснил Котяков. То есть, правительство должно принять минимальный гарантированный набор льгот и мер для пожилых россиян из всех субъектов РФ. «Нам нужны существенные изменения на федеральном уровне», — резюмировал министр.

Котяков добавил, что сейчас в России уже есть аналог такого единого решения по льготам, однако он не распространяется на пенсионеров. Это — удостоверение многодетных. Российские семьи с тремя и более детьми имеют свой QR-код, который можно использовать на всей территории РФ для получения льгот. Создание аналога для пенсионеров потребует существенных расходов для ряда регионов, подчеркнул глава Минтруда. «Такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами», — заключил Котяков.

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С предложением ввести в России Единую соцкарту для пенсионеров в конце марта выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что пожилые граждане не должны чувствовать себя «обойденными, пересекая административную границу». Для этого, подчеркнул Миронов, в РФ нужно создать единый стандарт предоставления льгот.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб усомнилась в реализации этой инициативы. По ее словам, она станет «избыточной». Для реализации этой идеи потребуется внедрение определенного программного обеспечения, а также существенное финансирования для его поддержания и совершенствования. Не у всех регионов есть необходимые денежные средства на эти цели, резюмировала Бессараб.

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