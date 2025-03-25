В Госдуме прокомментировали идею ввести в России Единую соцкарту для пенсионеров

Депутат Бессараб усомнилась в необходимости Единой соцкарты для пенсионеров

Инициатива введения в России Единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать во всех регионах страны может быть избыточной, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Соответствующую инициативу депутат прокомментировала «Ленте.ру».

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением ввести в России Единую социальную карту для всех пенсионеров. По мнению Миронова, система, при которой выданная пенсионеру соцкарта действует только на территории одного региона, является несправедливой.

«Функционал социальной карты — это объединить все виды социальных гарантий и льгот. Есть пример: социальная карта москвича, по которой можно получить скидки в магазинах, дополнительные преимущества при получении муниципальных услуг. (…) Это тот самый набор региональных гарантий и льгот, объединенных в социальной карте. Важно понимать, что это определенное программное обеспечение, вложение существенных средств в его поддержание и в его совершенствование. Для Москвы как региона достаточно обеспеченного есть такая возможность, и это удобно. Но если говорить, что социальную карту нужно транслировать на все регионы, то надо понимать, что у многих регионов нет тех гарантий, которые есть в Москве», — прокомментировала Бессараб предложенную инициативу.

Сегодня фактически карты с платежной системой «Мир» (…) обеспечивают социальное казначейство и его работу во всех регионах. А что касается социальных гарантий других видов, тут регион вправе самостоятельно решать, насколько затраты и удобства могут быть сбалансированы. (…) Сегодня все эти вопросы решены, и они каких-то дополнительных вмешательств не требуют Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

С 1 апреля в России произойдет значительная индексация социальных пенсий, сообщал ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. По его словам, будут увеличены выплаты в том числе по старости, а также пенсии для инвалидов, детей-сирот и пособия по потере кормильца.

«Ветераны Великой Отечественной войны могут получать социальную пенсию на общих основаниях с другими категориями граждан, хотя для них предусмотрены отдельные ежемесячные государственные выплаты», — объяснял правовед.