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15:35, 1 апреля 2025Экономика

В России спрогнозировали курс рубля на апрель

Аналитик Сидоров: Курс доллара будет находиться в районе 78-90 рублей в апреле
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Курс доллара в апреле будет находиться в коридоре от 78 до 90 рублей. Такой прогноз дал основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, его слова приводит газета «Известия».

В середине весны, отметил эксперт, ослабление российской валюты к американской с большой долей вероятности будет носить умеренный характер. Вряд ли курс доллара поднимется выше отметки 90 рублей. Согласно ожиданиям Сидорова, российская валюта будет слабеть не только к американской, но и другим ведущим мировым расчетным единицам. Курс евро в апреле составит в среднем от 86 до 97 рублей, а юаня — 10,7-12,4 рубля.

Ослаблению рубля будет способствовать ряд факторов, включая сезонное увеличение спроса на иностранную валюту для закупки импорта и зарубежных поездок. Кроме того, на динамику может повлиять вероятное ослабление денежно-кредитной политики Центробанка во втором квартале 2025 года, резюмировал аналитик.

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В конце марта руководство ЦБ резко подняло курс доллара. Официальные котировки американской валюты установили на уровне 85,5 рубля. Прирост составил почти два рубля. В ходе торгов во вторник, 1 апреля, курс доллара на рынке Форекс в моменте укреплялся к российской валюте примерно на 2,2 процента. Ближе к 15:25 по московскому времени его котировки достигли отметки 84,8 рубля.

Эксперты связывают ослабление рубля в том числе с отсутствием каких-либо внятных результатов продолжающихся переговоров США и России по поводу прекращения боевых действий на Украине. В самом начале обсуждений рубль демонстрировал значительное укрепление к американской валюте. Однако на фоне затягивания переговоров тренд на валютном рынке сменился. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что на фоне ожидаемого снижения цен на основные экспортные товары из РФ курс доллара может подняться до 100 рублей в течение полугода.

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