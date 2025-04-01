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18:24, 1 апреля 2025Спорт

Вяльбе объяснила поцелуй с журналистом в эфире «Матч ТВ»

Вяльбе о поцелуе с Романовым в эфире «Матч ТВ»: Мы так здороваемся и прощаемся
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила поцелуй в губы с журналистом Андреем Романовым в эфире «Матч ТВ». Об этом сообщает РИА Новости.

«Собственно говоря, мы с Андреем много лет уже целуемся именно так: когда здороваемся и когда прощаемся», — рассказала Вяльбе. Она ответила, что у ФЛГР сейчас сложился отличный симбиоз с командой «Матч ТВ».

Вяльбе поцеловала Романова в губы в эфире программы «Лыжная страна». Это произошло в конце интервью.

В марте журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз выступил против Вяльбе. По словам комментатора, Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как российские лыжники вернутся на мировую арену.

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