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21:39, 1 апреля 2025Мир

Лавров и глава китайского МИД обсудили украинский кризис

Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Global Look Press

В Москве 1 апреля состоялась встреча глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И. Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, стороны, в частности, обсудили украинский конфликт.

В ходе встречи Лавров и глава китайского МИД подчеркнули важность наращивания координации в рамках таких международных объединений, как ООН, ШОС, БРИКС, «Большая двадцатка». Также министры обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Говоря об украинском кризисе, стороны обменялись мнениями относительно перспектив его урегулирования.

«Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности», — уточняется в сообщении. Там также подчеркивается, что переговоры прошли в дружественной атмосфере.

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. Он отметил, что дружба государств носит долгосрочный характер.

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