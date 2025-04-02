Лавров и глава китайского МИД обсудили украинский кризис

Лавров и Ван И обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса

В Москве 1 апреля состоялась встреча глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И. Как говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, стороны, в частности, обсудили украинский конфликт.

В ходе встречи Лавров и глава китайского МИД подчеркнули важность наращивания координации в рамках таких международных объединений, как ООН, ШОС, БРИКС, «Большая двадцатка». Также министры обсудили тематику новых рисков в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Говоря об украинском кризисе, стороны обменялись мнениями относительно перспектив его урегулирования.

«Подчеркнута необходимость устранения первопричин конфликта как базы выхода на прочные мирные договоренности», — уточняется в сообщении. Там также подчеркивается, что переговоры прошли в дружественной атмосфере.

Ранее Ван И заявил, что сотрудничество Китая и России не направлено против третьих стран. Он отметил, что дружба государств носит долгосрочный характер.