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16:00, 2 апреля 2025Мир

На Западе назвали главный источник проблем Европы

El Pais: Главная угроза ЕС исходит не от России, а изнутри
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) рискует распасться не из-за внешних факторов, а по причине внутренних противоречий и неспособности политических элит реагировать на вызовы современности. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил», — говорится в публикации.

El Pais также подчеркивает, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США как на гарант безопасности, а статус НАТО как единого оборонного альянса ставится под сомнение.

Ранее голландский политолог Кэтрин де Врис заявила, что запланированное властями ЕС перевооружение европейских армий вынуждает население пойти на серьезные жертвы.

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