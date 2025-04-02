В ЕС раскрыли опасность новой оборонной стратегии

Политолог де Врис: Граждане ЕС будут сопротивляться новой оборонной стратегии

Граждане Европейского союза (ЕС) будут сопротивляться новой оборонной стратегии, заявила голландский политолог Кэтрин де Врис. Ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, запланированное властями ЕС перевооружение европейских армий вынуждает население пойти на серьезные жертвы.

«Не сумев заручиться поддержкой общественности, можно столкнуться с риском ухудшения отношения. Избиратели и так чувствуют себя обделенными после многих лет сокращения государственных услуг, а недовольство высокими расходами на оборону может разжечь еще большее раздражение», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в этой стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».