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18:36, 2 апреля 2025Забота о себе

Назван способ защитить зубы от воздействия газировки

Эксперт стоматологии Братская призвала пить газировку через трубочку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pille R. Priske / Unsplash

Эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская назвала способ защитить зубы от воздействия газировки. Ее совет приводит KP.RU.

Специалистка рассказала, что после сладких газированных напитков во рту меняется уровень кислотности и начинается процесс разрушения эмали. Чтобы уменьшить вредное воздействие, Братская призвала пить газировку через трубочку. «Это поможет минимизировать контакт напитка с зубами», — пояснила эксперт.

После напитка она посоветовала прополоскать рот водой, чтобы смыть разрушающие зубы остатки сахара и кислоты.

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Братская подчеркнула, что чистить зубы сразу после напитка не нужно. По ее мнению, надо подождать 30-60 минут, пока восстанавливается ественный уровень pH, а затем приступать к гигиенической процедуре. Таким образом удастся минимизировать вред для эмали, считает специалистка. Также для поддержания здоровья зубов, она посоветовала использовать зубную пасту с фтором и регулярно посещать стоматолога.

Ранее заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева предупредила о вреде частых перекусов. По ее словам, привычка постоянно что-то есть может стать фактором развития кариеса.

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