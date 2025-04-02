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09:08, 2 апреля 2025Спорт

Одноклубник Дзюбы рассказал о просьбе тренера сборной Боливии привезти футболку форварда

Одноклубник Дзюбы Фернандес: Тренер сборной Боливии попросил его футболку
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии по футболу Роберто Фернандес рассказал о просьбе одного из членов тренерского штаба своей национальной команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артема Дзюбы. Он его большой поклонник!» — рассказал Фернандес.

Ранее черногорский футболист «Акрона» Стефан Лончар рассказал о большом количестве поклонников Дзюбы в Черногории. Хавбек заявил, что каждый раз привозит друзьям на родину по 10-15 футболок с фамилией российского форварда.

Фернандес выступает за «Акрон» на правах аренды, в нынешнем сезоне он провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых сделал одну результативную передачу. В активе защитника один забитый мяч в 39 встречах в составе сборной Боливии .

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