Поврежденную взрывом беспилотника квартиру в Таганроге сняли на видео

Появились кадры поврежденной взрывом беспилотника в Таганроге квартиры

В сети появились кадры изнутри квартиры, которая оказалась повреждена из-за взрыва беспилотника в Таганроге. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в квартире взрывной волной выбило все окна, вокруг разбросаны их осколки и обломки других вещей. Видеозапись, предварительно, снята в квартире на улице Лизы Чайкиной.

Около дома, в котором снято видео, упал беспилотник. Из него эвакуировали 85 жителей, пострадали минимум два человека.

Ранее в сети появились кадры момента падения и взрыва беспилотника на улице Лизы Чайкиной. На кадрах видно, как после падения летательного аппарата раздается взрыв и появляется огненная вспышка.

В ночь на 2 апреля в Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись два многоквартирных жилых дома, пострадали два человека. Один из атаковавших город беспилотников завис на деревьях. По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили четыре беспилотника.

