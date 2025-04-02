Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 2 апреля 2025Россия

Поврежденную взрывом беспилотника квартиру в Таганроге сняли на видео

Появились кадры поврежденной взрывом беспилотника в Таганроге квартиры
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры изнутри квартиры, которая оказалась повреждена из-за взрыва беспилотника в Таганроге. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что в квартире взрывной волной выбило все окна, вокруг разбросаны их осколки и обломки других вещей. Видеозапись, предварительно, снята в квартире на улице Лизы Чайкиной.

Около дома, в котором снято видео, упал беспилотник. Из него эвакуировали 85 жителей, пострадали минимум два человека.

Ранее в сети появились кадры момента падения и взрыва беспилотника на улице Лизы Чайкиной. На кадрах видно, как после падения летательного аппарата раздается взрыв и появляется огненная вспышка.

В ночь на 2 апреля в Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись два многоквартирных жилых дома, пострадали два человека. Один из атаковавших город беспилотников завис на деревьях. По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили четыре беспилотника.

    Обсудить
    Последние новости

    В Сербии рассказали о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    Европа вышла на рекордное потребление одного энергоносителя

    На Западе рассказали об одной схожей черте России и Украины

    Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

    Внук Пугачевой отремонтировал ее дачу ради быстрой продажи

    В Таганроге обломки беспилотников нашли на четырех улицах

    Россия резко нарастила закупки одного вида товаров из Японии

    В России родители нашли бездыханную дочь и оставленную ею записку

    Раскрыто неожиданное воздействие оргазма на мозг

    Раскрыто количество лишенных прав за пьяное вождение в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше