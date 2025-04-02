Россиянина признали первой звездой дня в НХЛ

Россиянина Кирилла Марченко признали первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Нападающий оформил хет-трик и сделал результативную передачу во встрече против «Нэшвилл Предаторс». Игра завершилась победой «Коламбуса» со счетом 8:4.

Второй звездой дня признан форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки, оформивший дубль в игре с «Флорида Пантерс» (3:2 после овертайма). Третьей звездой стал защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер, забросивший шайбу и сделавший результативную передачу в игре с «Детройт Ред Уингс» (2:1 после овертайма).

Ранее 2 апреля 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ забросил российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Теперь форвард отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на три гола (894).