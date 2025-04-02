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НХЛ — регулярный чемпионат
02:44, 2 апреля 2025Спорт

Овечкин забросил 891-ю шайбу

Овечкин забил «Бостону» и сократил отставание от Гретцки до трех голов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Об этом сообщает РИА Новости.

Хоккеист отличился голом в первом периоде матча. Для Овечкина это уже 891-я шайба в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь форвард отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на три гола (894).

Перед этим матчем хоккеиста заметили в баре. Там Овечкин отдыхал вместе со своими одноклубниками.

Ранее в «Вашингтоне» предсказали, что Овечкин забросит еще пять шайб в регулярном сезоне.

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