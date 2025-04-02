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14:15, 2 апреля 2025Спорт

Тренер «Вашингтона» рассказал о влиянии на команду приближения Овечкина к рекорду

Тренер «Кэпиталс» Карбери о погоне Овечкина за рекордом: Это вдохновляет команду
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Carey Lauder / Imagn Images / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери рассказал о том, как на команду влияет приближение капитана клуба Александра Овечкина к рекорду по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит сайт лиги.

Специалист заявил, что погоня Овечкина вдохновляет «Кэпиталс». «Вдохновляет предвкушение и то, что он забил гол, тот заряд энергии, который он дает каждый вечер. Не думаю, что это негативно сказывается на игроках», — отметил Карбери.

В ночь на среду, 2 апреля, Овечкин в матче с «Бостон Брюинс» (4:3) забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Теперь форвард отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки на три гола (894).

Перед встречей с «Бостоном» в соцсетях появилось видео с участием россиянина. На кадрах Овечкин находился в баре в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни Bandz A Make Her Dance в исполнении Juicy J.

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