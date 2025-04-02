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17:26, 2 апреля 2025Спорт

В НХЛ высказались о допуске российских журналистов на рекордные матчи Овечкина

Дэйли: Из-за рекорда Овечкина возможны изменения в аккредитации СМИ из России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Carey Lauder / Imagn Images / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о допуске российских журналистов на рекордные матчи капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли напомнил, что с марта 2022 года российским СМИ не выдаются аккредитации на работу на матчах НХЛ. «Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом», — добавил он.

В ночь на среду, 2 апреля, Овечкин в матче с «Бостон Брюинс» (4:3) забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Теперь форвард отстает от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894) на три гола.

Ранее НХЛ обновила соцсети в честь капитана «Вашингтона». На новом логотипе лиги изображен силуэт российского хоккеиста, празднующего заброшенную шайбу, с подписью «Великая погоня. Алекс Овечкин».

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