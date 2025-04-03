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17:28, 3 апреля 2025МирЭксклюзив

Оценена вероятность России стать посредником в одном споре США

Политолог Кислицына: Россия может быть посредником между Ираном и США
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Россия может принять участие в качестве посредника при урегулировании споров между США и Ираном по вопросам ядерной сделки, однако роль Москвы будет скорее вспомогательной по отношению к действиям стран Персидского залива. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Усилия России, как, например, и посреднические усилия Китая, безусловно важны, но они должны идти в дополнение к посредническим усилиям региональных игроков

Анастасия Кислицынасотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Кроме того, политолог указала, что для успешных переговоров необходима соответствующая политическая воля иранского и американского руководств, что маловероятно.

Многое зависит от агрессивности и импульсивности руководства Израиля, так как в случае попыток силового удара по территории Ирана последует немедленный пропорциональный ответ иранской стороны, что сведет все посреднические усилия России и прочих сторон на нет

Анастасия Кислицынасотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

В начале марта помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что представители Москвы и Вашингтона во время переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Заявление представителя Кремля совпало с информацией агентства Bloomberg, согласно которой американский лидер Дональд Трамп попросил своего российского коллегу Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана.

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