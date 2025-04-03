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11:14, 3 апреля 2025Спорт

Овечкин рассказал об эмоциях от общения с Гретцки

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал об эмоциях от общения с канадцем Уэйном Гретцки. Его слова приводит The Athletic.

39-летний хоккеист заявил, что общается с канадцем и чувствует его поддержку. «Гретцки велик. Он велик для хоккея», — подчеркнул он.

Ранее 3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб. Россиянин забил свой 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля 2025-го в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

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