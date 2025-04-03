Овечкин рассказал об эмоциях от общения с Гретцки

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал об эмоциях от общения с канадцем Уэйном Гретцки. Его слова приводит The Athletic.

39-летний хоккеист заявил, что общается с канадцем и чувствует его поддержку. «Гретцки велик. Он велик для хоккея», — подчеркнул он.

Ранее 3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб. Россиянин забил свой 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля 2025-го в матче с «Коламбус Блю Джекетс».