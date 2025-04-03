Решение Венгрии выйти из выдавшего ордера на арест мировых лидеров МУС объяснили

Политолог Топорнин: Выход Венгрии из МУС еще больше снизит его авторитет

После решения Венгрии выйти из соглашения по Международному уголовному суду (МУС) значимость авторитета МУС снизится еще больше, считает директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что Венгрия приняла такое решение потому, что [глава венгерского правительство Виктор] Орбан следует за определенными шагами и действиями со стороны администрации [президента США Дональда] Трампа. У него очень хорошие отношения с президентом США, и он во многом поддерживает политику Трампа по разным направлениям. А мы знаем, что Трамп очень негативно высказывается о деятельности МУС», — объяснил решение Венгрии Топорнин.

Я думаю, это соображение о том, что новая администрация США весьма критически настроена по отношению к МУС определила и инициативу венгерского правительства Николай Топорнин директор Центра европейской информации

При этом политолог отметил, что репутация Международного уголовного суда после решения Венгрии снизится.

«Мы видим, что есть ордер, выданный МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но он совершенно спокойно приехал в Венгрию. Никто Нетаньяху не задерживает. Отсюда мы видим, что механизм работы МУС не отлажен и действует со скрипом. Очень мало случаев, чтобы кто-то задерживал высших должностных лиц», — заключил он.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на фоне визита премьера Израиля в Будапешт заявил, что Венгрия выйдет из соглашения по Международному уголовному суду (МУС).

В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

