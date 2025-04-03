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09:42, 3 апреля 2025Спорт

«Вашингтон» отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина

«Вашингтон» отреагировал на 892-ю шайбу Овечкина в НХЛ фразой «Легко, как 1–2–3»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» на своей странице в социальной сети X отреагировал на 892-ю шайбу
российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах лиги.

На плакате изображен 39-летний хоккеист, который забрасывает шайбу. «Легко, как 1–2–3», — говорится в сообщении команды.

Ранее 3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух шайб. Россиянин забил свой 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля 2025-го в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

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