Звезда Marvel пожаловался на испорченные после визита к стоматологу зубы

Американский актер Том Радд пожаловался на неудачное лечение зубов

Известный американский актер Пол Радд, исполнивший роль Человека-муравья в киновселенной Marvel, пожаловался на испорченные после визита к стоматологу зубы. О неудачном опыте лечения артист рассказал The Wall Street Journal.

56-летний актер рассказал, что никогда не жаловался на плохие зубы. Однако стоматолог, к которому он записался по чьей-то рекомендации, заявил, что у него шесть зубов поражены кариесом и их нужно срочно лечить, а затем установить белые пломбы.

Радд добавил, что абсолютно то же самое дантист сказал его сестре, но она не согласилась на проведение каких-либо манипуляций со своими зубами. «Я же подумал, что он профессионал и ему виднее», — вспомнил он.

Актер уточнил, что эта история произошла более 20 лет назад, но он все еще злится на стоматолога, так как тот в конце концов испортил ему зубы. «Это одна из вещей, которая до сих пор со мной. Я в ярости», — признался он.

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