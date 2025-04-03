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10:29, 3 апреля 2025Забота о себе

Звезда Marvel пожаловался на испорченные после визита к стоматологу зубы

Американский актер Том Радд пожаловался на неудачное лечение зубов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Пол Радд

Пол Радд. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Известный американский актер Пол Радд, исполнивший роль Человека-муравья в киновселенной Marvel, пожаловался на испорченные после визита к стоматологу зубы. О неудачном опыте лечения артист рассказал The Wall Street Journal.

56-летний актер рассказал, что никогда не жаловался на плохие зубы. Однако стоматолог, к которому он записался по чьей-то рекомендации, заявил, что у него шесть зубов поражены кариесом и их нужно срочно лечить, а затем установить белые пломбы.

Радд добавил, что абсолютно то же самое дантист сказал его сестре, но она не согласилась на проведение каких-либо манипуляций со своими зубами. «Я же подумал, что он профессионал и ему виднее», — вспомнил он.

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Актер уточнил, что эта история произошла более 20 лет назад, но он все еще злится на стоматолога, так как тот в конце концов испортил ему зубы. «Это одна из вещей, которая до сих пор со мной. Я в ярости», — признался он.

Ранее звезда группы Hi-Fi Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. 51-летний певец признался, что обновление виниров и коронок обошлось ему в 2,5-3 миллиона рублей.

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