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18:45, 4 апреля 2025Ценности

46-летняя Елена Летучая опубликовала фото в бюстгальтере и прозрачных колготках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в спальне. Она сидела на кровати напротив туалетного столика с косметикой в черном бюстгальтере и прозрачных колготках в тон.

При этом ведущая дополнила образ несколькими браслетами и кольцами, распустила волосы и нанесла розовую помаду на губы и ярко-красный лак на ногти.

В марте Елена Летучая также снялась обнаженной в ванне.

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