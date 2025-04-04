Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка проиграла американке Софье Кенин в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Игра прошла в пятницу, 4 апреля, и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Кенин.

Эта игра стала второй для Касаткиной после смены гражданства. В первой игре под флагом Австралии она победила американцу Лорен Дэвис.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге WTA она занимает 12-е место.

