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12:38, 4 апреля 2025Спорт

Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии

Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела первое поражение под флагом Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка проиграла американке Софье Кенин в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США). Игра прошла в пятницу, 4 апреля, и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу Кенин.

Эта игра стала второй для Касаткиной после смены гражданства. В первой игре под флагом Австралии она победила американцу Лорен Дэвис.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге WTA она занимает 12-е место.

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