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15:08, 4 апреля 2025Экономика

Назван город России с самой подорожавшей «вторичкой»

«Циан.Аналитика»: «Вторичка» в России сильнее всего подорожала в Казани
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам марта 2025 года цены на жилье на вторичном рынке среди крупных городов России относительно аналогичного периода прошлого года сильнее всего выросли в Казани. Мегаполисов-лидеров по подорожанию жилья со ссылкой на данные «Циан.Аналитики» назвали «Ведомости».

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, с учетом инфляции, составившей в 2024 году, по подсчетам Росстата, 9,52 процента, стоимость готовых квартир фактически не растет, а в реальном выражении даже снижается. Специалист напомнил, что стоимость квадратного метра увеличивается примерно на 0,5 процента в месяц уже более чем полгода. Исключение составляют лишь Казань и Воронеж, где квадратный метр в старых квартирах дорожал сильнее инфляции: так, в первой локации его цена повысилась на 11,7 процента, до 198,2 тысячи рублей, а во второй — на 10,4 процента, до 111,3 тысячи рублей.

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В сравнении с ними в Москве показатель вырос лишь на 3,7 процента, а в Петербурге — на 4,9 процента. Напротив, наиболее низкие темпы роста цен наблюдались в Самаре, где за год положительная динамика составила 2,9 процента, до 127,2 тысячи рублей за «квадрат». Лидерство Казани по росту цен на жилье специалист связал с большим ценовым разрывом между рынками новостроек и готового жилья. Он отметил, что в некоторых районах города крайне мало новых квартир, из-за чего квартиры на «вторичке» пользуются большой популярностью у населения. В Воронеже рост стоимости стимулирует приток мигрантов, добавил он.

Средняя же цена «квадрата» на «вторичке» в среднем по мегаполисам за год выросла на 6,9 процента, до 153,2 тысячи рублей, а за квартал — на 1,9 процента.

Накануне специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» пришли к выводу, что в первом квартале 2025 года жилье в Москве уже подорожало сильнее, чем за весь 2024-й.

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