Подсчитаны доступные за деньги маткапитала квадратные метры жилья в России

На средства маткапитала в России удастся купить 8,5 «квадрата» жилья

На средства материнского капитала в региональных центрах России за двоих детей либо на второго ребенка удастся купить 8,5 квадратного метра жилья. Соответствующее число подсчитали в KP.RU.

Авторы исследования напомнили, что полный объем маткапитала на данный момент составляет 912,2 тысячи рублей. На эти деньги, с учетом данных Росстата и сервиса ЦИАН по ценам на недвижимость на конец 2024 года, в стране получится приобрести 8,5 квадратного метра в новой или готовой квартире.

При этом больше всего «квадратов» среди рассматриваемых городов можно будет купить в Магасе — 15,4 «квадрата». Кроме него, в тройку городов с самым дешевым жильем попали Нальчик и Элиста с показателями 14,4 и 12,1 квадратного метра соответственно.

«От 10 до 15 квадратных метров — это примерно равно первоначальному взносу в [размере] 20 процентов на нормальную семейную квартиру, не однушку, который необходим, чтобы можно было воспользоваться семейной ипотекой. А если человек готов жить не в самом областном центре, а где-то рядом, в ближайшем поселке городского типа, то маткапитала может хватить и на полквартиры», — отметил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов.

Напротив, меньше всего метров с вышеуказанной суммой получится купить в Москве, Петербурге и Салехарде — 2,7, 3,7 и 4,8 «квадрата» соответственно. Причем в последнем случае речь идет об оформлении арктической ипотеки.

Ранее в компании «Жилфонд» пришли к выводу, что квадратный метр жилья в 2025 году стоит 142 борща.