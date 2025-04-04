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14:52, 4 апреля 2025Экономика

В России национализировали принадлежавшие бывшему топ-менеджеру «Газпрома» предприятия

Суд передал России принадлежавшие экс-топ-менеджеру «Газпрома» акции предприятий
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Арбитражный суд Башкирии признал сделки по приобретению экс-менеджером «Газпрома» Алексеем Митюшовым акций ряда предприятий недействительными и передал их в доход государства, удовлетворив иск заместителя генпрокурора РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь в решении инстанции идет о национализации 100 процентов акций «Салаватнефтемаша», «Салаватнефтехимремстроя», «Нефтехимремстроя», ООО «Ремонтно-механический завод», ООО «Техцентр»; «Салаватского катализаторного завода», ООО «Подземнефтегаз» и ООО «Ремэнергомонтаж».

В материале говорится, что суд поддержал ходатайство надзорного ведомства в части немедленного исполнения решения о взыскании в связи с рисками прекращения деятельности этих предприятий и утратой рабочих мест. Представитель Митюшова заявил о намерении обжаловать оглашенное в пятницу решение.

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Как ранее писали «Ведомости», Генпрокуратура (ГП) обнаружила, что Митюшов, будучи нерезидентом, а также директором «Газпром энерго», незаконно контролировал стратегическое предприятие с 2007 по 2012 год. Отмечалось, что, по мнению силовиков, вхождение в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий «Газпрома» дало Митюшову доступ к коммерческой и конфиденциальной информации, на основании которой топ-менеджер определил группу компаний, которая обслуживает «Газпром нефтехим Салават» — крупнейшее предприятие химической отрасли, имеющее стратегическое значение для обороны и безопасности страны.

В указанную группу компаний также входили другие предприятия, по которым принял решение суд. В ГП указывали, что контроль иностранного гражданина над ними несет угрозу безопасности страны.

В его отношении сейчас также расследуется уголовное дело о мошенничестве. Он объявлен в международный розыск и находится за границей. Генпрокуратура обвиняет Митюшова в выводе совместно с гендиром ООО «Русхимальянс» Кириллом Селезневым из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 миллиардов рублей.

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