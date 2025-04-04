Звезда «Белого лотоса» раскрыла секрет «фарфоровой» кожи

Актриса Кун рассказала, что плавала в одежде в отпуске ради сохранения тона кожи

Американская актриса Кэрри Кун раскрыла секрет «фарфоровой» кожи для съемок в исторической драме. На соответствующее интервью, состоявшееся на шоу Today, обратило внимание People.

44-летняя звезда рассказала, что на протяжении шести месяцев съемок сериала «Белый лотос», которые проходили в Таиланде, ей запрещалось загорать. Это связано с тем, что через 48 часов после окончания работы над «Белым лотосом» ей предстояло начать сниматься в «Позолоченном веке», в котором нужно было сыграть героиню XIX века.

По словам Кун, ради сохранения бледного тона кожи во время недельного отпуска она пряталась в комнате с 9 утра до 4 дня, а в 5 часов вечера плавала в одежде с длинными рукавами и штанах. «Моя кожа должна была выглядеть как фарфор», — пояснила она.

В марте звезда «Белого лотоса» ответила на комментарии о торчащих зубах. Британская актриса Эйми Лу Вуд заявила, что многие поклонники обращают внимание на данную особенность ее внешности.