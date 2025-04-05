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02:27, 5 апреля 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до одного гола

Овечкин забил 893-ю шайбу, сократив отставание от рекорда Гретцки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил гол в матче против «Чикаго Блэкхокс». Чтобы повторить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, форварду остается забросить еще одну шайбу, сообщает РИА Новости.

Бомбардир отличился голом в первом периоде матча, вновь сократив отставание от Гретцки. Это уже его 893-я шайба, забитая в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гретцки за свою карьеру успел забить 894 шайбы.

Ранее президент НХЛ по контенту, мероприятиям и продакшену Стив Майер рассказал, что лига хочет превратить рекорд в грандиозное событие. К нему относятся почти как к главному чемпионату в хоккее — Кубку Стэнли.

В НХЛ ожидают, что Овечкин может побить рекорд Гретцки уже 14 апреля в матче против «Коламбус Блю Джекетс», если сохранит текущую результативность.

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