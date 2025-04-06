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10:08, 6 апреля 2025Спорт

Мать Овечкина рассказала о погоне сына за рекордом НХЛ

Татьяна Овечкина о погоне сына за Гретцки: Александр не думает о рекордах
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Татьяна Овечкина, мать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, рассказала о погоне сына за рекордом по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Она высказалась в шоу «Великая погоня», которое доступно во «ВКонтакте».

Прилетевшая на матчи Овечкина заявила, что если хоккеист будет играть и не думать о рекордах, то все будет нормально. «Он и не думает о них, они сами приходят. Это вы все [журналисты] напоминаете об этом рекорде! Рекорд, рекорд! Хватит уже! Пускай парень играет», — поделилась она. Двукратная олимпийская чемпионка добавила, что в США обязательно приготовит сыну голубцы.

5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки. При этом канадец забил 894 гола в 1487 матчах. Овечкину потребовалось для этого на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — заявил хоккеист.

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