Российский чемпион НБА признался в зависти к Овечкину

Российский чемпион НБА Мозгов признался, что белой завистью завидует Овечкину

Российский чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов признался в белой зависти к нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мозгов назвал Овечкина легендарной личностью. «Редко в спорте бывают легендарные личности в то время, когда они еще играют: чаще бывает так, что, когда они заканчивают выступать, их какими‑то сказками и легендами обвешивают, и они становятся легендарными. Но Саша стал легендарным хоккеистом уже во время своей карьеры», — заявил он. Экс-баскетболист добавил, что одно из главных достижений хоккеиста в том, что он не стесняется пить пиво.

5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом канадцу на это потребовалось 1487 матча, а россиянину — на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — сказал хоккеист.

