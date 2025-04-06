Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
3:1
2-й тайм
live
Химки
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 6-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
19:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — регулярный чемпионат
15:18, 6 апреля 2025Спорт

Российский чемпион НБА признался в зависти к Овечкину

Российский чемпион НБА Мозгов признался, что белой завистью завидует Овечкину
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Российский чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов признался в белой зависти к нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мозгов назвал Овечкина легендарной личностью. «Редко в спорте бывают легендарные личности в то время, когда они еще играют: чаще бывает так, что, когда они заканчивают выступать, их какими‑то сказками и легендами обвешивают, и они становятся легендарными. Но Саша стал легендарным хоккеистом уже во время своей карьеры», — заявил он. Экс-баскетболист добавил, что одно из главных достижений хоккеиста в том, что он не стесняется пить пиво.

5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом канадцу на это потребовалось 1487 матча, а россиянину — на одну игру меньше.

После этого Овечкин обратился к россиянам, поблагодарив их за поддержку. «Будем делать все возможное для того, чтобы побить рекорд», — сказал хоккеист.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых контактах США и России

    Монахов стали впускать в Киево-Печерскую лавру по спискам СБУ

    Российский чемпион НБА признался в зависти к Овечкину

    Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

    Стало известно о планах Путина заняться вопросами авиаперевозок

    Патриарх Кирилл наградил Симоньян

    Российская армия уничтожила военные промышленные предприятия в Киеве

    Уничтоженная ВСУ при помощи танков гуманитарная европейская техника попала на видео

    МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше