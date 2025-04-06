В НХЛ сравнили уровень Овечкина и Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли заявил, что Овечкина и Гретцки трудно сравнивать

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сравнил уровень Александра Овечкина и Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли признался, что игроков из разных эпох трудно сравнивать. «Но я бы однозначно отнес Алекса к топ-5 самых талантливых хоккеистов за всю историю НХЛ. То, что он сделал за свою карьеру, поразительно», — заявил он.

5 апреля Овечкин забросил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. При этом канадцу на это потребовалось 1487 матчей, а россиянину — на одну игру меньше.

После этого Гретцки лично поздравил Овечкина. Он пришел в раздевалку «Вашингтон Кэпиталс», где сделал памятный снимок с россиянином и остальными членами команды.