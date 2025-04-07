Гретцки намекнул владельцу «Вашингтона» на подарок для Овечкина в честь рекорда

Гретцки призвал владельца «Вашингтона» Леонсиса подарить Овечкину Rolls-Royce

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки намекнул владельцу «Вашингтон Кэпиталс» Теду Леонсису на подарок для побившего его рекорд российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне Rolls-Royce, так что вам предстоит проделать большую работу», — заявил Гретцки.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист. Гретцки же признался, что не думал, что его рекорд может быть превзойден.