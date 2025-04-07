Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Карен Хачанов
Монте-Карло
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 7-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:16, 7 апреля 2025Спорт

Гретцки намекнул владельцу «Вашингтона» на подарок для Овечкина в честь рекорда

Гретцки призвал владельца «Вашингтона» Леонсиса подарить Овечкину Rolls-Royce
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки намекнул владельцу «Вашингтон Кэпиталс» Теду Леонсису на подарок для побившего его рекорд российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мистер Леонсис, поздравляю. Когда я установил рекорд, они купили мне Rolls-Royce, так что вам предстоит проделать большую работу», — заявил Гретцки.

Материалы по теме:
«Я самый счастливый человек!» Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Как русский форвард стал лучшим снайпером лиги?
«Я самый счастливый человек!»Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Как русский форвард стал лучшим снайпером лиги?
6 апреля 2025
«Он больше, чем просто хоккеист» Как Уэйн Гретцки стал Великим и установил рекорд, за которым гонится Овечкин
«Он больше, чем просто хоккеист»Как Уэйн Гретцки стал Великим и установил рекорд, за которым гонится Овечкин
8 декабря 2024
«Вся команда будет работать на Овечкина» Панарин, Кучеров, Мичков: за кем из россиян стоит последить в новом сезоне НХЛ?
«Вся команда будет работать на Овечкина»Панарин, Кучеров, Мичков: за кем из россиян стоит последить в новом сезоне НХЛ?
3 октября 2024

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист. Гретцки же признался, что не думал, что его рекорд может быть превзойден.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше