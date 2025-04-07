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13:32, 7 апреля 2025Забота о себе

Людям с бессонницей дали неожиданный совет для улучшения качества сна

Диетолог Бантинг: Каша на ужин помогает улучшить качество сна
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Каша на ужин помогает улучшить качество сна, считает спортивный диетолог Бенджамин Бантинг. Неожиданный совет по борьбе с бессонницей он дал в беседе с The Sun.

Бантинг отметил, что многие люди знают о пользе каш, но предпочитают употреблять их на завтрак. Однако, по его мнению, люди упускают важную деталь: каша дает не только энергию, но и полезна для улучшения сна. «Она богата кальцием, магнием, фосфором, кремнием и калием. Каждый из этих микроэлементов может сделать ночной отдых лучше. Например, фосфор и кремний помогают регулировать нервную систему, снижают стресс и беспокойство», — заявил Бантинг.

Кроме того, диетолог считает хорошими вариантами вечернего перекуса цельнозерновой хлеб и бананы, так как в них содержатся полезные для сна магний и кальций, а также повышающую уровень «гормона сна» мелатонина вишню. Помогают повысить уровень мелатонина молочные продукты, так что их тоже допустимо есть вечером, добавил он.

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