Олимпийская чемпионка рассказала об отношении иностранцев к отстранению россиян

Слепцова: Зарубежные биатлонисты ждут возвращения россиян на международную арену

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала об отношении иностранных биатлонистов к остранению российских спортсменов. Ее слова приводит Metaratings.ru.

Слепцова заявила, что зарубежные атлеты ждут возвращения россиян на международную арену и постоянно спрашивают об этом. «Абсурдно говорить, что без России падает для них конкуренция. Все иностранцы жаждут конкуренции», — отметила она.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отреагировал на призыв уходящего в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным турнирам ОИ-2026. Он заявил, что отстранение россиян сохраняется.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению IBU с марта 2022-го.