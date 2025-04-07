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11:17, 7 апреля 2025Спорт

Овечкин устроил вечеринку в честь рекорда НХЛ

Овечкин устроил вечеринку в Вашингтоне в честь снайперского рекорда НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @balosrestaurants

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин устроил вечеринку в честь снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на странице ресторана Balos Estiatorio в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Овечкин выбрал для празднования ресторан средиземноморской кухни, отмеченный звездой «Мишлен». Хоккеисту при входе вручили две бутылки пива, а после подарили три торта с цифрами рекорда — 895.

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6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист. Гретцки же признался, что не думал, что его рекорд может быть превзойден.

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