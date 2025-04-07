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09:37, 7 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

В Красноярске мужчину осудили на пять лет за развращение ребенка
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы Сергея Андреева за развращение 12-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным ведомства. осужденный совратил без применения насилия несовершеннолетнего.

Ранее в Брянской области осудили мужчину, шесть лет совращавшего малолетнюю дочь.

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