Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

В Красноярске мужчину осудили на пять лет за развращение ребенка

В Красноярске суд приговорил к пяти годам лишения свободы Сергея Андреева за развращение 12-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным ведомства. осужденный совратил без применения насилия несовершеннолетнего.

Ранее в Брянской области осудили мужчину, шесть лет совращавшего малолетнюю дочь.

