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12:41, 7 апреля 2025Спорт

В КХЛ ответили на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо»

Глава КХЛ Морозов: Овечкин не исключал возможности сыграть за «Динамо» после НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gerry Angus / Icon Sportswire / Reuters

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов ответил на вопрос о возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в московское «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

Морозов рассказал, что прошлым летом обсуждал это с хоккеистом. «Саша интересовался делами КХЛ, что происходит с потолком [зарплат]. Он не исключал возможности сыграть за свой родной клуб после окончания контракта в НХЛ. Сколько — это не обсуждалось, сколько позволит здоровье», — заявил глава лиги, добавив, что все будут этому счастливы.

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6 апреля Овечкин установил снайперский рекорд НХЛ. О забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах и обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894).

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в «Динамо», воспитанником которого является.

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