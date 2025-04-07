Глава МИД Мали Диоп: Украина создает угрозу безопасности в Африке

Украина создает угрозу безопасности в Африке. Страна является безответственным игроком, рассказал глава МИД Мали Абдулай Диоп, пишет РИА Новости.

«Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали», — отметил он.

Власти Мали считают, что Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия и безответственному субъекту, добавил Диоп.

Несколькими днями ранее Абдулай Диоп также заявлял, что Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в регионе Сахель. По его словам, спонсорство терроризма Киевом необходимо остановить.

До этого террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Киевом. Из-за этого Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность.