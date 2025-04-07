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05:35, 7 апреля 2025Мир

В Мали назвали Украину безответственным игроком на политической арене

Глава МИД Мали Диоп: Украина создает угрозу безопасности в Африке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Украина создает угрозу безопасности в Африке. Страна является безответственным игроком, рассказал глава МИД Мали Абдулай Диоп, пишет РИА Новости.

«Мали, которая также разорвала отношения с Украиной, считает Украину террористическим государством в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали», — отметил он.

Власти Мали считают, что Украина должна взять на себя ответственность и не допустить, чтобы африканские народы относились к ней как к нарушителю спокойствия и безответственному субъекту, добавил Диоп.

Несколькими днями ранее Абдулай Диоп также заявлял, что Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в регионе Сахель. По его словам, спонсорство терроризма Киевом необходимо остановить.

До этого террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Киевом. Из-за этого Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности ООН с призывом к Украине взять на себя ответственность.

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