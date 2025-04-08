Грузовых «Хозяек» поставили в зону СВО

«Народный фронт»: Грузовые дроны «Хозяйка» поставили в зону СВО

Грузовые дроны «Хозяйка», которые могут нести до 15 килограммов припасов, поставили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в «Народном фронте», передает ТАСС.

«На передовой уже работают более 30 наших "Хозяек", сейчас к отправке готовится очередная партия. Название дрона произошло из его оригинального функционала — он привозит военным воду и провиант, как самая настоящая заботливая хозяйка дома», — сказал руководитель производства аппарата Илья.

Он отметил, что дрон изначально разрабатывали как грузовой. Также его можно оборудовать системой сброса боеприпасов или дымовой шашкой для создания завесы. «Хозяйка» развивает скорость до 60 километров в час, а длительность полета составляет 20 минут. Дрон может работать на удалении до 15 километров от оператора.

В марте стало известно, что в России разработали FPV-дрон «Сифа», предназначенный для уничтожения боевых вертолетов, а также разведывательных и ударных беспилотников.