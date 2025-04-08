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04:09, 8 апреля 2025Мир

МИД Сирии переведет послов в Москве и Эр-Рияде

SANA: МИД Сирии переведет послов в Москве и Эр-Рияде в Дамаск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

МИД Сирии решил перевести в центральный аппарат в Дамаске послов страны в России и в Саудовской Аравии в рамках начатой кадровой ротации. Об этом сообщает госагентство SANA.

По данным агентства, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани распорядился перевести послов САР в России и Саудовской Аравии в центральный аппарат в рамках начатых только что изменений в дипкорпусе.

Функции послов в странах будет выполнять временный поверенный, пока президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа не назначит новых послов.

14 января глава российского МИД Сергей Лавров также сообщил, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Также он отметил, что российское посольство в Дамаске остается и имеет повседневные контакты с новыми властями в Сирии.

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