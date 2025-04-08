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19:54, 8 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион захотел сделать Хиросиму из части Украины

Олимпийский чемпион Александр Тихонов захотел сделать Хиросиму из части Украины
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил заявление вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Он отметил, что подобные Захарченко люди подлежат уничтожению. «Я бы из той части Украины, где есть нацисты, давно Хиросиму сделал, и весь мир бы спокойно жил», — добавил Тихонов.

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6 апреля 2025
«Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки
«Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки
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Захарченко высказался в отношении рекорда Овечкина ранее 8 апреля. Помимо пожелания российскому игроку получения физических увечий, голкипер заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталс» не заслуживает восхищения публики.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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