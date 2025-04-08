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10:25, 8 апреля 2025Спорт

«Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки

Украинский хоккеист Захарченко пожелал, чтобы Овечкину оторвало ноги
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Эдуард Захарченко

Эдуард Захарченко. Фото: Artur Widak / Reuters

Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги. Таким образом в интервью «Спорт24.ua» он высказался о том, что спортсмену не хватает трех шайб, чтобы побить исторический рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

Голкипер убежден, что несмотря на спортивное достижение Овечкин не заслуживает восхищения публики. «Меня Гретцки полностью устраивает», — подчеркнул Захарченко.

Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму

Эдуард Захарченковратарь сборной Украины по хоккею

Тем не менее вратарь признался, что следит за результатами игр, как и некоторые его одноклубники.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).

Фото: Geoff Burke / Reuters

Канадский хоккеист, в свою очередь, заявил, что побить рекорд Овечкина не сможет никто.

«Говорят, что рекорды нужны, для того чтобы их побить, но я уверен, что никто не сможет забить больше. Нет ничего лучше, чем НХЛ, хоккей — это лучшая игра», — сказал Гретцки.

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Гретцки просил Овечкина побить его рекорд

В ночь на 5 апреля Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что перед матчем с «Чикаго Блэкхокс» канадец в личной беседе попросил его забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.

Конечно же, если бы забил, было бы круто. Гретцки мне написал перед игрой, сказал: «Забей три, чтобы это все закончилось». Тяжело что-либо сказать, потому что очень много эмоций. Конечно, я рад, что удалось достичь такого результата

Александр Овечкинхоккеист

Овечкин встал на колени перед канадцем

Украинский портал Obozrevatel писал, что Овечкин встал на колени перед Гретцки, который является этническим украинцем.

Фото: Geoff Burke / Reuters

Речь идет о видео, на которое попало празднование повторения рекорда канадца. На опубликованных кадрах видно, как россиянин становится на колени перед легендарным хоккеистом, и берется за ту же шайбу, с цифрой 894. «Жест выглядел как символическое признание достижения 64-летнего хоккеиста, рекорд которого считался недостижимым с начала», — говорится в сообщении.

Дед Гретцки жил на территории Брестской области и говорил по-украински, а бабушка родом из Тернопольской области, уточнил портал.

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